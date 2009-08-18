В Крыму катером травмирован еще один отдыхающий

Турист из российского города Орел травмирован винтом катера в море в Бахчисарайском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в АРК, информация о происшествии поступила накануне вечером.

Парень, 1987 года рождения, был ранен катером на расстоянии 800 метров от берега в курортном селе Песчаное. Дежурные водолазы оказали туристу помощь. Он доставлен в больницу с диагнозом "рваная рана ноги".

Как сообщал УНИАН, 16 августа житель Харькова был тяжело травмирован во время купания в море винтом отходящего от берега катера в сакском селе Морское на западном побережье Крыма.