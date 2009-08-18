Минздрав: ограничьте поездки в страны со вспышками гриппа A/H1N1

Министерство здравоохранения Украины рекомендует украинским гражданам ограничить поездки в страны, в которых зафиксированы вспышки гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского центра гриппа и респираторных инфекций Министерства здравоохранения Украины Александр ГРИНЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Запретить мы не можем, мы можем только рекомендовать, и соответствующие рекомендации были озвучены», - сказал А.ГРИНЕВИЧ.

По его словам, в первую очередь речь идет о Мексике, ряде штатов США, а также Великобритании, где зафиксированы самые крупные вспышки заболеваемости новым гриппом.

В то же время директор центра отметил, что если граждане не могут отменить такую поездку, то должны обеспечить себя профилактическими средствами.

«У нас уже появилась информация о случаях заболевания в Испании, Латвии, Литве, Голландии и Словении. В этих странах уже есть небольшое количество случаев», - сообщил А.ГРИНЕВИЧ.