В Херсонской области возросла активность ядовитых пауков

В этом году в Херсонский области возросла активность ядовитых пауков каракурт – от их укусов уже пострадали 20 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, на сегодня уже зарегистрировано 20 случаев нападений пауков на людей. В прошлом году на указанную дату было зарегистрировано только 14 таких случаев. Среди пострадавших от укусов пауков - четверо детей, из которых трое - до пяти лет. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, поэтому за последние несколько лет летальных случаев от укусов ядовитых пауков не зафиксировано

Последний случай произошел в городе Новая Каховка, где 18-летнюю девушку во время проведения работ на огороде укусил в ногу каракурт. В состоянии средней тяжести пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение городской больницы. На данный момент жизни человека уже ничего не угрожает.