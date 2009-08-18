Появилась школьная форма с защитой от излучения мобильных

Впервые в Беларуси для школьников стали выпускать одежду, защищающую от излучения мобильных телефонов.

Об этом сообщила журналистам в Минске начальник управления организации потребительского рынка непродовольственных товаров министерства торговли Беларуси Нина Пашко.

"В этом году для белорусских школьников выпущена одежда так называемого бизнес-класса с элементами, защищающими от излучения мобильных телефонов", - сказала Пашко.

По ее словам, в этом году выпущена коллекция одежды для мальчиков и девочек с карманами из специальной ткани, которая "не пропускает электромагнитное излучение мобильных телефонов".

Рассказывая о новых моделях школьной одежды, подготовленных к новому учебному году, Пашко сообщила, что для мальчиков также выпущены костюмы из ткани "с оптическим эффектом".

Представитель Минторга, отметила, что "решена проблема с ассортиментом школьной одежды для девочек-подростков".

"Это очень требовательная группа юных покупательниц, и в этом году для нее выпустили 20-30 новых моделей", - добавила Пашко.

Как сообщалось, российские ученые обеспокоились массовым распространением сотовых телефонов среди детей, так как это может быть потенциально опасно для здоровья.

korrespondent.net