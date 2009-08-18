90% доходов украинских медиков составляют взятки

90% доходов медицинского персонала в Украине зависят от платежей, получаемых ими от пациентов в качестве неофициального вознаграждения. Таковы предварительные результаты исследования проблемы неформальных платежей в пяти странах—членах ЕС, а также в Украине (ASSPRO CEE 2007), финансируемого Еврокомиссией.

«Доходы медицинского персонала на 90% зависят от неформальных платежей. Иными словами, врач, получающий 500 гривен официальной зарплаты, «из конверта» вынимает 5000 гривен», — сообщила в комментарии «Зеркалу недели» руководитель Школы здравоохранения НаУКМА Ирэна Грига, добавив: «Но это — предварительные данные. Исследование рассчитано на пять лет и оно продолжается».

По ее словам, предварительные результаты исследования, в частности, свидетельствуют о том, что расходы домохозяйств на услуги здравоохранения (как доля от общих расходов на здравоохранение) достигают 40%.

«Это — платежи из кармана наших граждан. Причем, по предварительным оценкам, платежи «из кармана» в учреждениях государственной или коммунальной форм собственности осуществляются в полтора раза чаще, по сравнению с таковыми в частных клиниках», — пояснила Ирэна Грига.

В свою очередь, характеризуя нынешнее состояние украинской системы здравоохранения, научный руководитель исследования Вим Грот отметил: «Если основываться на анализе финансовых потоков в системе украинского здравоохранения, то основной вывод, заключается в том, что система здравоохранения в Украине уже приватизирована».

zn.ua