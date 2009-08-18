Яйца защищают младенца от врождённых дефектов

Американские педиатры доказали, что холин, найденный в яйцах, имеет важное значение для развития младенца в материнской утробе. Врачи проанализировали образцы крови среди более чем 180 тыс. беременных женщин и сравнили их с пробами тестов у 409 женщин из контрольной группы. Образцы были рассмотрены на наличие маркеров, включая холин, фолиевую кислоту, гомоцистеин, метионин и бетаин. Оказалось, что матери, которые имели достаточное количество холина в организме, в 2,5 раза снижали риск наличия у ребёнка врождённых дефектов. По мнению медиков Университета Стэнфорда, результаты исследования открывают новые возможности для предотвращения серьёзных пороков развития у детей вследствие расщелин дуг позвоночника.

Холин является одним их важнейших питательных элементов, необходимых для основных функций организма и нормальных процессов каждой клетки, включая работу головного мозга, работу печени и обмен веществ. Надлежащее потребление холина особенно необходимо для беременных женщин и кормящих матерей, говорят клиницисты, поскольку вещество играет одну из главных ролей при регулировании работы пренатального и младенческого мозга и спинного мозга, а также для навыков обучения и памяти. Специалисты подчеркивают важность достаточного количества холина в рационе питания матери. Было обнаружено, что дополнения холина положительно сказываются на функциях памяти, служат долгосрочной профилактикой рака молочной железы, сокращают количество аминокислоты гомоцистеина, связанной с хроническим воспалением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Одно яйцо на завтрак помогает заполнить примерно одну четвертую часть суточной дозы холина, однако стоит обратить внимание, что полезное вещество найдено исключительно в яичном желтке. Один желток содержит приблизительно 125 мг холина. В желтке также находятся важные для глаз антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Кроме того, беременные и кормящие мамы могут получить холин добавив в свой рацион говядину, лосось, цветную капусту и молоко.

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