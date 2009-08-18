Эксперименты на людях: в виноградный сок добавляли...уран

На атомном реакторе в Димоне, что на юге Израиля, в 1998 году проводились эксперименты на рабочих, заявил химик Юлиус Малек, недавно уволенный с данного предприятия.

По его словам, во время экспериментов в виноградный или грейпфрутовый сок добавлялся уран, с тем чтобы выяснить, выводится ли этот радиоактивный материал из тела вместе с мочой.

По словам ученого, эксперимент проводился с нарушением принципов Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, изложившей правила проведения медицинских исследований с участием людей.

Как сообщает газета Гаарец, четыре месяца назад Юлиус Малек обратился в суд по трудовым конфликтам города Беэр-Шевы с иском к администрации предприятия. В своем обращении Малек утверждает, что руководство предприятия уделяет недостаточно внимания вопросам безопасности на производстве и охране здоровья рабочих.

Ученый проработал на предприятии 15 лет. Одним из первых мест работы Малека на предприятии стала химическая лаборатория, в которой, впоследствии, ему предстояло принять участие в опасном эксперименте. В иске указывается, что руководили исследованием директор лаборатории и его помощник. Для участия в эксперименте были привлечены пять человек, находящиеся у исследователей в непосредственном подчинении.

Малек указывает, что в тот период он опасался потерять работу, и поэтому согласился принять участие в эксперименте. При этом он отмечает, что с него не взяли письменную подписку и не объяснили, какие это может иметь последствия для его здоровья. Руководители исследования утверждали, что они также принимают напитки с добавкой урана. Однако, подчеркивает адвокат Малека, это утверждение вызывает сомнения.

Как отмечается в обращении ученого, результаты этого исследования были опубликованы в журнале Health Physics. В статье были упомянуты имена участников эксперимента, хотя никто из работников предприятия не давал на это своего согласия.

Тем не менее, в качестве компенсации за увольнение Юлиус Малек требует взыскать с предприятия 1,8 миллиона шекелей.

Тем временем, эксперты в области здравоохранения по всему миру обеспокоены предстоящей вакцинацией людей от свиного гриппа. Так, врач и издатель медицинского журнала Arznei-Telegramm Вольфганг Беккер-Брюзер заявил, что вакцинация от А/ H1N1 может превратиться в массовый эксперимент над людьми .

korrespondent.net