Погода на завтра

Завтра почти на всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 18 августа будет переменная облачность, без осадков. Лишь днем в западных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на востоке местами 7-9°, на побережье морей 17-22°; днем 26-31°, на западе местами 22-25°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 13-18°. Ветер на территории стране преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 28-30°.

17 августа температура воды в Черном и Азовском морях - 22-24°, в Днепре в районе Киева 21°.