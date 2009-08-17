В Крыму руку 4-летнего ребенка затянуло в электромясорубку

Мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу после того, как его правую руку затянуло в электромясорубку в Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о несчастном случае поступила накануне вечером.

Спасатели распилили мясорубку, достали оттуда руку и оказали ребенку медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Он доставлен в больницу в Симферополе.

Это не единственный несчастный случай, произошедший при работе с электроприборами в Крыму.

Утром в воскресенье поступило сообщение из села Ароматное в Бахчисарайском районе - правую руку женщины зажало в сеноизмельчителе во время проведения работ. «Кисть осталась в барабане, самостоятельно вынуть руку женщина не смогла», - отметили в МЧС. Спасатели перерезали вал измельчителя, достали руку и передали пострадавшую врачам. Женщина, 1978 года рождения, госпитализирована в больницу с диагнозом «открытый перелом пальцевой фаланги, давленые раны 1-го и 2-го пальца правой кости».