Донеччина: превышения допустимого уровня токсических веществ нет

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) токсических веществ в атмосферном воздухе в районе взрывов в Донецкой области не зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщила заместитель Главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

По ее словам, «облако дыма, образовавшееся в результате взрывов 16 августа, на Ясиноватский район не пошло».

«Пробы воздуха брали в районе жилых домов в Киевском районе Донецка, куда ветром понесло облако. По показателям химических и токсических веществ, которые мы получили, их ПДК в воздухе не превышены», - отметила Л.ГУСЕВА.

Она также добавила, что сегодня утром в район взрывов выехала передвижная лаборатория санэпидемстанции, и результаты проб будут известны во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, вчера днем в Ясиноватском районе Донецкой области, на территории склада ООО „Союз”, где находилось 2 металлических одноэтажных складских здания площадью 1260 кв. м каждый, в которых хранились 60 тонн пиротехнических изделий, в частности, фейерверки, салюты и петарды, прозвучало несколько взрывов с последующим горением. В результате взрывов складские здания разрушены, из-за разлета пиротехники, которая взрывалась, на прилегающей территории произошло возгорание сухой травы на площади 5 гектаров. На расстоянии 3 километров от склада в садовом товариществе „Факел” сгорел дачный деревянный дом и повреждено огнем 40 м кв. кровли другого дачного дома. В 19.00 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание сухой травы и дачных домов было ликвидировано.

По словам очевидцев, первый взрыв был настолько сильным, что в близлежащих домах повылетали оконные стекла. В небо поднялась огромная бело-черная туча, которую ветром отнесло в сторону центра Донецка.