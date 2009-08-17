Крым: мужчина пострадал от винта катера

В с. Морское (г. Саки, АР Крым) катер травмировал жителя г. Харькова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, харьковчанин, 1967 года рождения, купался в фарватере отхода и подхода маломерных судов на расстоянии 4 м от берега и пострадал от винта катера, отходящего от берега.

Мужчина получил рубленые раны бедра, правого предплечья, проникающие раны брюшной полости. В тяжелом состоянии он доставлен в хирургическое отделение сакской больницы.

Расследование инцидента проводит МВД. Катер арестован сотрудниками милиции.