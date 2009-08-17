Херсонщина: 45-летнюю женщину укусил каракурт
13:01, 17 августа 2009Страна
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Попала в реанимацию
В Херсонской области 45-летняя женщина после укуса каракурта попала в реанимацию.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в селе Дружбовка Ивановского района 45-летнюю местную жительницу укусил за правую руку ядовитый паук каракурт.
Ей была оказана медицинская помощь, но в настоящее время пострадавшая в состоянии средней тяжести находится в реанимационном отделении Ивановской районной больницы.
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