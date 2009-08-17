Херсонщина: 45-летнюю женщину укусил каракурт

В Херсонской области 45-летняя женщина после укуса каракурта попала в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в селе Дружбовка Ивановского района 45-летнюю местную жительницу укусил за правую руку ядовитый паук каракурт.

Ей была оказана медицинская помощь, но в настоящее время пострадавшая в состоянии средней тяжести находится в реанимационном отделении Ивановской районной больницы.