Херсонщина: 45-летнюю женщину укусил каракурт

13:01, 17 августа 2009
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Попала в реанимацию

В Херсонской области 45-летняя женщина после укуса каракурта попала в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в селе Дружбовка Ивановского района 45-летнюю местную жительницу укусил за правую руку ядовитый паук каракурт.

Ей была оказана медицинская помощь, но в настоящее время пострадавшая в состоянии средней тяжести находится в реанимационном отделении Ивановской районной больницы.

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