Чтобы собрать ребенка в школу, нужно 1,7 тыс. грн

Стоимость канцтоваров, необходимых для школы (набор товаров в единичном экземпляре) в Херсоне составляет от 60,8 до 492,67 грн.

Такие данные УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, одежда, необходимая для подготовки к школе мальчика в Херсоне стоит от 898,4 тыс. грн. до 1 тыс. 192,3 грн. Цена одежды для девочек колеблется от 504 грн. до 778 грн.

В Херсоне торговлю школьными товарами осуществляю более 200 торговых объектов.