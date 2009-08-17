Чтобы собрать ребенка в школу, нужно 1,7 тыс. грн
12:39, 17 августа 2009Страна
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Сообщили в мэрии Херсона
Стоимость канцтоваров, необходимых для школы (набор товаров в единичном экземпляре) в Херсоне составляет от 60,8 до 492,67 грн.
Такие данные УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
Согласно сообщению, одежда, необходимая для подготовки к школе мальчика в Херсоне стоит от 898,4 тыс. грн. до 1 тыс. 192,3 грн. Цена одежды для девочек колеблется от 504 грн. до 778 грн.
В Херсоне торговлю школьными товарами осуществляю более 200 торговых объектов.
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