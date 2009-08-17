Сумы: начал работать новый завод по производству лекарств

В Сумах начал работу новый завод ООО «Кусум Фарм» по выпуску лекарств и другой фармацевтической продукции, которая является новой на рынке Украины и отвечает международным стандартам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, идея создания такого

предприятия принадлежит его основателям - Радживу ГУПТЕ и Владимиру ЛУКЬЯНЕНКО и возникла она в июле 2007 года.

По словам Р.ГУПТЫ, заниматься именно производством лекарств он решил не случайно, ведь 75% лекарственных препаратов в Украине – импортного производства. Уже в октябре 2007 года было принято окончательное решение и начались строительные работы.

Как заверил директор завода, уже через две недели в аптеках Сум жители города смогут приобрести лекарства, изготовленные на «Кусум Фарм». В частности, это препараты кардиологического, гастроэнтерологического, педиатрического и антидиабетического направления.