4 главных фактора защиты от хронических болезней

Исследователи определили четыре главных фактора защиты здоровья от наиболее распространённых смертельных хронических болезней: поддержание нормальной массы тела, отказ от курения, регулярные физические упражнения и сбалансированное правильное питание. В совокупности соблюдение данных условий на 80% снижает риски развития сердечно-сосудистых болезней, диабета и рака – условий, на которые приходится наибольшее число смертей во всём мире.

В четырёхлетнем исследовании клиницисты Центра по контролю и предотвращению болезней /Атланта, США/ рассмотрели данные о здоровье 23 тыс. 513 человек в возрасте от 35 до 65 лет. После корректировки информации о возрасте, поле, уровне образования и занятости здоровый образ жизни являлся надёжным щитом от главных хронических заболеваний.

Соблюдение четырёх выявленных факторов на 93% снижало риск развития диабета, на 81% - риск сердечного приступа, на 50% - инсульта и на 36% - рака. Самые значимые уменьшения рисков были замечены у людей, индекс массы тела которых был ниже 30 пунктов, которые никогда не курили, занимались физической активностью не менее 3,5 часов в неделю и придерживались правильного рациона питания, включающего достаточное количество витаминов и питательных веществ.

Необходимо осознать важность здорового образа жизни в молодом возрасте, поскольку корни многих заболеваний, как и поведенческих и диетических привычек, происходят из ранних этапов жизни, отмечают врачи.

ami-tass.ru