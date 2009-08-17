Нагрузка снижает уровень холестерина в крови у женщин

Умеренная физическая активность, например, энергичная прогулка, снижает уровень холестерина в крови у женщин, установили американские ученые.

Как сообщила газета "Нью-Йорк таймс", согласно результатам девятилетних исследований, в ходе которых наблюдались 9 тыс взрослых женщин и мужчин среднего возраста, каждый час занятий физическими упражнениями умеренной нагрузки или полчаса энергичной прогулки приводят к снижению на 4 мг на декалитр уровня "плохого" холестерина в крови у женщин. А в период после менопаузы этот показатель еще выше - 5,9 мг на декалитр.

Это одно из первых исследований, устанавливающих связь между физической нагрузкой и значительным снижением уровня "плохого" холестерина у женщин, говорит ведущий исследователь Кери Монда, эпидемиолог из Северокаролинского университета. У мужчин такой связи выявлено не было.

Как известно, высокий уровень холестерина способствует формированию холестериновых бляшек, сужающих просвет сосудов, затрудняющих ток крови и способных вызвать закупорку артерий, что чревато самыми тяжелыми последствиями для здоровья человека. Поэтому исследователи рекомендуют женщинам, особенно в среднем возрасте, регулярно заниматься физическими упражнениями и энергичной ходьбой.

nazdor.ru