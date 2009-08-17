Одной из отличительных особенностей Египта является то, что апельсины здесь бывают двух типов - для еды и для приготовления сока. Предназначенные для изготовления свежего бодрящего напитка выглядят поменьше, но мягче и сочнее. Как правило, стоят такие апельсины на порядок дешевле.

В любой кофейне и крохотной лавочке наряду с кофе и чаем клиенту всегда предложат свежевыжатый апельсиновый сок, который в этой африканской стране не считается признаком хорошей жизни, но символизирует здоровье и бодрость духа. И египтяне оказались правы.

Как показали последние исследования, свежевыжатый апельсиновый сок ... лечит сердце. Ученые пришли к выводу, что апельсиновый сок содержит большое количество антиоксиданта, который способствует нормализации работы сердца и кровеносных сосудов, снижает риск высокого давления. Более того, он повышает эффективность функционирования кровеносных сосудов и играет немаловажную роль в снижении связанных с этой проблемой болезнями сердца.

Кроме того, как подтвердили исследования, в большом количестве натуральные антиоксиданты содержатся в винограде, черном и зеленом чае, черном шоколаде, а также сыром /необработанном/ шоколаде, где количество антиоксидантов втрое больше, чем в готовом, вареном.

В научных изысканиях приняли участие 24 здоровых мужчины, которые в то же время попадают в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежедневно они выпивали по 500 мл свежевыжатого апельсинового сока. В результате отмечено улучшение функционирования работы сердца и сосудов на 25 проц по сравнению с группой, которая употребляла не содержащие антитоксиданты напитки.

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