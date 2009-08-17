Раскрыли секрет акупунктуры?

Иглоукалывание тысячелетия широко используется в восточно-азиатской медицине. Теперь американские врачи Университета Мичигана полагают, что акупунктура действительно может избавить пациента от болевых симптомов путём активации в теле естественных болеутоляющих. Однако каким образом подобный способ терапии работает на клеточном уровне, учёным в значительной степени неизвестно.

Используя анализы сканирования головного мозга, медики впервые нашли доказательства влияния традиционной китайской акупунктуры на долгосрочные способности мозга регулировать болевые симптомы. Неврологи зафиксировали, что при помощи иглоукалывания повышается активность рецепторов в областях мозга, контролирующих процессы ослабления болевых сигналов. Главным образом во время акупунктуры затрагивается работа поясной извилины, таламуса и миндалины. Опиоидные болеутоляющие, такие, как морфин или кодеин, также воздействуют на эти рецепторы в головном и спинном мозге.

В исследовании приняли участие женщины, которые испытывали сильную боль из-за различных медицинских условий, по крайней мере, 50 процентов времени в течение года. Когда пациентки стали проходить курс китайской акупунктуры, они перестали принимать какие-либо лекарственные препараты против боли. Спустя всего месяц томография головного мозга показала существенное уменьшение болевых признаков. Акупунктура столь же эффективна в подавлении хронической боли, как и известные медикаменты, уверены терапевты.

allhotnews.ru