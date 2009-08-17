Чаепитие снимает стресс

Церемония чаепития помогает существенно уменьшить беспокойство и тревогу, вызванные пережитым стрессом, сообщила британская газета Daily Telegraph со ссылкой на исследование психологов Лондонского университета.

Согласно выводам ученых, одна чашка чая снижает раздражение минимум на 4%. Если же провести целую чайную церемонию, то уровень стресса может снизиться на 25%. Причем, как отметили психологи, столь высокий эффект достигается не только благодаря успокаивающим свойствам самого напитка.

Огромную роль в деле борьбы со стрессом играет также ритуал чаепития. Как показало исследование, человек приобщается к символичности процесса и забывает о своих повседневных проблемах.

"Социально-психологические аспекты чаепития усиливают воздействие на наше тело и мозг", - заявил в интервью газете руководитель исследования Малколм Кросс.

"Вероятно, именно это исторически сложившееся взаимодействие объясняет, почему британцы инстинктивно тянутся к чашке чая в трудной ситуации", - добавил он.

vzglyad.ru