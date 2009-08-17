Организм может вылечить рассеянный склероз своей "химерой"

Рассеянный склероз - очень тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором иммунные клетки человека, главным образом Т-лимфоциты, начинают атаковать "своих". Основной мишенью для атаки служат длинные отростки нейронов - аксоны: болезнь поражает их изолирующие (миелиновые) оболочки. Страдает работа всех проводящих путей мозга и периферических нервов. Это приводит к очень тяжелым последствиям: нарушаются движения вплоть до полного паралича, чувствительность, тазовые функции, зрение, снижается интеллект.

Стратегия лечения рассеянного склероза, как и других аутоиммунных заболеваний, состоит в том, что у больного подавляют иммунитет. С помощью медикаментов снижают количество иммунных клеток, которые из защитников превратились во врагов. Однако достаточно эффективного и безопасного лечения до сих пор не изобрели.

Команда исследователей из университета Макгилла (Монреаль, Канада) при помощи специалистов из Монреальского университета экспериментально вызывала у мышей аналог человеческого рассеянного склероза - его называют экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (ЭАЭ). Для этого животным вводили белок - компонент миелина, а также определенный токсин. В результате у мышей развивался прогрессирующий паралич: сначала хвоста, потом задних конечностей, потом передних конечностей.

Для лечения больных мышей исследователи создали синтетическое вещество - химеру из двух разных белков. В ней объединились белки интерлейкин-15 и гранулоцит-макрофаг-колониестимулирующий фактор. Интересно, что по отдельности как тот, так и другой белок стимулируют иммунную систему. Но их соединение, которое получило название GIFT15, обладает прямо противоположными свойствами.

Сначала биологи проверяли действие GIFT15 на культуре клеток. Они выделили из селезенки мышей разные типы иммунных клеток - Т-лимфоциты, В-лимфоциты и клетки-киллеры - и культивировали их, добавив в среду химеру. Через 6 дней клетки исследовали и обнаружили, что с В-лимфоцитами произошли кардинальные изменения. Они перестали выделять положенные им вещества-маркеры и стали выделять совсем другие вещества. Уже "в пробирке" ученые показали, что обработанные В-лимфоциты приобрели иммуноподавляющие свойства. Они подавляли выработку гамма-интерферона Т-клетками в ответ на добавление антигена - того же белка из оболочки нервного волокна.

Следующим шагом стала проверка вещества на живых мышах. Когда мышам с аутоиммунным заболеванием ученые ввели суспензию обработанных GIFT15 В-лимфоцитов, животные полностью излечились. Они избавились от паралича конечностей, и их движения нормализовались. Никаких побочных эффектов препарата, кроме, естественно, подавленного иммунитета, биологи не выявили.

Головной и спинной мозг мышей ученые подвергли анализу и обнаружили, что после лечения и в том, и в другом случае осталось намного меньше иммунных клеток, атакующих нервные волокна, чем у мышей, которых не пытались лечить. Это означает, что обработка веществом превратила В-лимфоциты из клеток, вызывающих иммунный ответ, в клетки, подавляющие иммунитет. Руководитель исследования Жак Галипо (Dr. Jacques Galipeau) сравнивает это с превращением доброго доктора Джекила в злого мистера Хайда (правда, в данном случае это оказалось во благо).

Авторы полагают, что их метод клеточной терапии можно использовать в клинической практике для лечения рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний человека. Они опубликовали результаты своей работы в журнале Nature Medicine.

infox.ru