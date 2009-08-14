Китай: в 16 больницах незаконно пересаживали органы

Власти Китая выявили несколько клиник, незаконно выполнявших трансплантации иностранным гражданам, сообщает AFP. Инспекцию лечебных учреждений проводят сотрудники китайского Минздрава совместно с членами Национального комитета по трансплантации органов.

Проверкам подверглись 164 медицинских учреждения, которые имеют лицензии на проведение операций по пересадке органов. По данным Министерства здравоохранения Китая, сотрудники 16 больниц нарушали законодательство в отношении трансплантации. Представители министерства заявили, что лицензии данных учреждений будут отозваны.

Минздрав страны начал инспектировать клиники в феврале 2009 года после того, публикации японским новостным агентством информации о гражданах Японии, которые получили донорские органы в больнице китайского города Гуанчжоу. По данным агентства, трансплантации почек и печени были выполнены 17 японцам, каждый из которых заплатил за операцию около 595 тысяч юаней (87 тысяч долларов США).

По информации министерства здравоохранения Китая, стоимость подобных операций составляет около 100 тысяч юаней. Продажа донорских органов запрещена китайским законодательством. Трансплантация необходима примерно 2 миллионам жителей страны, однако, из-за нехватки доноров, в год выполняется лишь 20 тысяч операций по пересадке органов.

Китайское Общество красного креста совместно с сотрудниками министерства здравоохранения планирует создать список пациентов, ожидающих трансплантации. По словам замминстра здравоохранения Китая Хуана Цзефу (Huang Jiefu), для контроля соблюдения законодательства в отношении пересадки органов данный список будет сделан общедоступным.

medportal.ru