Киевщина: возле областного «Дома ребенка» уничтожили змей

12 августа в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского райотдела МЧС поступило сообщение от главного врача Киевского областного «Дома ребенка» в Боярке о том, что на территории этого детского заведения обнаружены змеи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, местный житель видел, что змеи покусали двух щенков, которые через несколько минут умерли. В приюте же находилось 65 детей, поэтому возникла реальная угроза их жизни. 13 августа спасатели МЧС и работники столичного зоопарка обследовали заведение. В нескольких отдаленных уголках парка найдены гнезда, устроенные змеями. С помощью химического раствора была проведена обработка территории, а места возможного скопления пресмыкающихся выжигали вместе с растительностью.

Руководство детдома получило разрешение на прогулки детей на свежем воздухе.