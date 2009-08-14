Грипп А/H1N1 у украинок лечили травами и парацетамолом

Украинки, заболевшие свиным гриппом во время работы волонтерами во французских Альпах в монастыре Нотр-Дам де ла Салетт, окончательно выздоровели.

Сейчас все три девушки чувствуют себя хорошо и планируют продолжить свое пребывание во Франции, сообщили газете Сегодня в посольстве Украины во Франции.

"От них никто не заразился, и форма заболевания у них была очень легкая", - сказал третий секретарь посольства Александр Демьянюк.

"Почти сразу после приезда мы заболели, у трех моих подруг подтвердили свиной грипп, а у меня - нет. В госпитале нас не держали, отпустили обратно в монастырь, где мы и лечились. Семь дней девчонки не выходили из комнат. Через три дня они начали чувствовать себя лучше, но для перестраховки их не выпускали целую неделю. Лечили девочек настойками из трав, парацетамолом и давали какие-то таблетки", - рассказала Светлана, подруга девушек, тоже украинка.

Семь дней девчонки не выходили из комнатПо ее словам, главный симптом заболевания - температура около 39 градусов, кашель и насморк. Болезнь проходит, как и при обычном гриппе.

"Мы даже подозреваем, что это был не свиной грипп, а самый обыкновенный. Когда мы только приехали, нас поселили в подвал, где было сыро и холодно. Думаю, из-за этого мы и заболели. Сейчас все чувствуем себя хорошо. Когда мы заболели, тут все начали паниковать[… ]Кто-то в интернете прочитал, что свиной грипп изменяет ДНК и дети потом рождаются с изменениями. Другие волонтеры даже хотели отсюда уехать. А вот местные монашки, наоборот, были очень добры и заботливы", - завершила Светлана.

В Украину все четыре студентки вернутся 1 сентября.

korrespondent.net