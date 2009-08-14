Англия: за неделю - 25 тыс. случаев заражения вирусом A/H1N1

За минувшую неделю в Англии зафиксировано 25 тысяч новых случаев заражения вирусом гриппа A/H1N1, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Однако, как уверены врачи, приведенная цифра свидетельствует, что пик летней эпидемии этой разновидности гриппа пройден, отмечает ИТАР-ТАСС.

Эксперты сходятся во мнении, что тенденция ослабления эпидемии будет сохраняться до 7 сентября, когда в Великобритании начнется новый учебный год. Именно детские образовательные учреждения, как никакие другие, способствуют распространению болезни.

В Англии от гриппа A/H1N1 уже умерли 44 человека, а в Шотландии - 5.

Главный врач Великобритании сэр Лиам ДОНАЛДСОН уже заявил, что с октября начнется массовая вакцинация населения страны. Причем первыми препарат получат люди, которым показана вакцинация против обычных видов гриппа, а также больные диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Затем вакцина будет привита всем беременным женщинам.

К декабрю, благодаря усилиям фармацевтических концернов, в распоряжение властей должны будут поступить 54,6 млн доз вакцины от нового гриппа.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 219 681. Из них 1882 человека уже погибли, отмечает NEWSru.