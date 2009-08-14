Школы Киева практически готовы к учебному году

Все общеобразовательные учебные заведения и дошкольные заведения города Киева практически готовы к новому учебному году.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации - начальник Главного управления образования и науки Виталий ЖУРАВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам В.ЖУРАВСКОГО, в большинстве столичных заведений образования уже проведены косметические и капитальные ремонты кабинетов, классных комнат, коридоров, столовых и спортивных залов.

«Предложения городских служб, в частности санитарно-эпидемиологической службы, относительно функционирования как отдельных объектов, так и заведений образования Киева не остаются без внимания”, - сказал он.

В.ЖУРАВСКИЙ заверил, что все соответствующие службы активно работают над подготовкой школ и детских садиков к новому учебному году, поэтому они “гостеприимно примут учеников 1 сентября».

Он также сообщил, что сейчас проводятся традиционные мероприятия по подготовке заведений образования к новому учебному году. Для проверки готовности школ и детсадов созданы специальные комиссии, в состав которых вошли представители городской и районной исполнительной власти, управлений образования, пожарной охраны, санитарно-эпидемиологической службы, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, охраны труда, профсоюза. По результатам обследования в период с 15 до 30 августа 2009 года комиссия подписывает акты готовности учебных заведений к 2009-2010 учебному году.