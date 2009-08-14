В мире от гриппа A/H1N1 умерли почти 1,9 тыс. человек

Почти 230 тыс. случаев гриппа A/H1N1 подтверждены в мире, число жертв нового вируса приближается к 1,9 тыс. человек.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня Роспотребнадзор со ссылкой на данные региональных бюро ВОЗ.

"На 13 августа общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 219,681 тысячи, включая 1,882 тысячи случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении.

В России, по последним данным, подтверждено 142 случая нового гриппа, летальных нет.