В мире от гриппа A/H1N1 умерли почти 1,9 тыс. человек
07:00, 14 августа 2009Страна
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Заболели 219,681 тыс. человек
Почти 230 тыс. случаев гриппа A/H1N1 подтверждены в мире, число жертв нового вируса приближается к 1,9 тыс. человек.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня Роспотребнадзор со ссылкой на данные региональных бюро ВОЗ.
"На 13 августа общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире составляет 219,681 тысячи, включая 1,882 тысячи случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении.
В России, по последним данным, подтверждено 142 случая нового гриппа, летальных нет.
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