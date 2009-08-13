Погода на пятницу

14 августа по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в северных, центральных, и областях Прикарпатья, днем в восточной части пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 21-26°, в южной части 25-30°; на высокогорье Карпат ночью около 10°, днем 13-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 21-26°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

13 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в Днепре возле Киева 21°.