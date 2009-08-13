На Днепропетровщине начали проверять продукты на ГМО

В Днепропетровской области на базе испытательного центра ГП "Кривбасстандартметрология" начала работу лаборатория по проверке пищевых продуктов на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как сообщили УНИАН в Госпотребстандарте, это первая в восточном регионе Украины лаборатория по проверке пищевых продуктов на содержание ГМО.

Заявки на лабораторные исследования от субъектов хозяйствования, в частности товаропроизводителей пищевой продукции, уже принимаются.

В лаборатории проводятся исследования по определению качественного и количественного содержания генетически модифицированных организмов в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.

А в Одесской области государственная сеть лабораторий, которые будут исследовать продукты питания на наличие генетически модифицированных организмов, начнет функционировать с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом питания Одесской областной санитарно-эпидемиологической станции Лидия СТЕПАНОВА.

“Сейчас наши специалисты проходят аттестацию, - отметила Л.СТЕПАНОВА, - чтобы подготовиться к исследованиям на содержание ГМО продуктов любого назначения. Лаборатории обеспечены достаточными нормативной и технической базой”.

По словам Л.СТЕПАНОВОЙ, одесские специалисты до сих пор не проводили таких исследований, поскольку не было государственного реестра и ни одна из фирм или организаций не регистрировалась для исследования продукции на наличие ГМО.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 2009 г. № 468 «Об утверждении Порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот» с 1 июля 2009 года вводится обязательная этикетировка пищевых продуктов, содержащих ГМО.