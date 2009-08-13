Водителя BMW, переехавшего на пляже девушку, ждет наказание

14:52, 13 августа 2009
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У девушки переломаны кости таза...

Против 23-летнего жителя Запорожья, который на автомобиле BMW переехал лежавшую на пляже 18-летнюю девушку, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, действия водителя, в результате которых девушка получила перелом костей таза и сдавливание обеих ног, квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, 5 августа на базе отдыха "ЗАлК" на острове Хортица 23-летний житель Запорожья сел за руль непринадлежащего ему автомобиля, въехал в пляжную зону, сбил пляжный зонт, стоявший на песке стол, и совершил наезд на загоравшую 18-летнюю девушку. Автомобиль остановился, только въехав в реку. Девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в центр экстремальной медицины. От самосуда отдыхающих водителя спасло прибытие сотрудников милиции (роты спецподразделения "Беркут").

Свой поступок задержанный объяснил правоохранителям желанием проверить технические возможности иномарки.

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