В Донецкой области СЭС закрыла 7 из 25 пляжей

В Донецкой области санитарно-эпидемиологическая станция не разрешает функционирование 7 из 25 общественных пляжей из-за антисанитарных условий.

Как сообщили в облСЭС, под контролем санитарно-эпидемиологической службы Донецкой области находятся 25 общественных пляжей, из которых 16 - на побережье Азовского моря и 9 - на водоемах и реках.

На сегодня соответствуют действующим нормативам, имеют паспорта и функционируют 12 морских пляжей: два в г. Мариуполе, 4 - в Першотравневом районе и 6 – в Новоазовском районе. Остальные 4 морских пляжа не соответствуют нормативам по причине отсутствия благоустройства (нет теневых навесов, туалетов, душевых и др.)

Кроме того, в п. Седово при проведении проверок сотрудники санстанции выявили два пляжа, которые функционировали без разрешительных документов: пляж рекреационно-ландшафтного парка «Меотида» и пляж «Экватор».

В облСЭС дополнили, что на водоемах и реках области в настоящее время функционируют 6 из 9 общественных пляжей. В частности, эксплуатация пляжа на р. Северский Донец в с. Щурово постановлением Краснолиманской райСЭС приостановлена с 21 июля 2009 г. по причине антисанитарного состояния территории (накопление бытового мусора).

В облСЭС подчеркнули, что контроль за состоянием мест массового отдыха будет проводиться до окончания оздоровительного сезона.