Женщины-оптимистки успешнее, моложе и живут дольше

У оптимистичных женщин риск развития заболеваний сердца и смертности гораздо ниже, чем у пессимисток.

Как сообщают авторы исследования, опубликованного в журнале Circulation, уровень смертности также более высок среди женщин, не склонных доверять окружающим или проявляющих цинизм по отношению к другим людям.

"Как терапевту мне бы хотелось видеть окружающих людей более позитивно настроенными. Накопленный клинический опыт показывает, что долгие периоды негативного настроения вредят здоровью", - прокомментировала статью ее автор, доцент Питтсбургского университета Хилари Тиндл, слова которой приводит пресс-служба Американской ассоциации кардиологов.

Чтобы прийти к такому заключению, ученые изучили состояние здоровья почти 100 тысяч женщин, принявших участие в соответствующей восьмилетней программе. Возраст испытуемых составлял от 50 до 79 лет. Перед началом исследования ни одна из женщин не страдала сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Для оценки степени оптимистичности женщин команда Тиндл использовала так называемый тест на жизненную ориентировку - Life Orientation Test, список вопросов которого позволяет оценить степень оптимистичности и циничности характера.

Например, ответ да на вопрос В ситуации жизненной неопределенности я, обычно, ожидаю хорошего исхода выдает оптимистичную жизненную позицию, тогда как согласие с утверждением Если что-то плохое может случиться со мной, то оно непременно случится означает пессимистичный жизненный настрой.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что оптимистичные женщины на 9% реже страдают сердечными заболеваниями и имеют на 14% меньший риск смерти по какой-либо другой причине. При этом женщины с циничным характером имеют на 16% больший показатель смертности по сравнению с остальными.

При этом среди афроамериканок эта тенденция выражена примерно в три раза сильнее, чем среди белых женщин.

Среди афроамериканок эта тенденция выражена примерно в три раза сильнее, чем среди белых женщин"Оптимистичные женщины с любым цветом кожи, как правило, моложе пессимисток, имеют высшее образование и более высокий, чем у пессимисток, заработок, постоянную работу, медицинскую страховку и, по крайней мере, раз в неделю посещают церковь", - подытожила Тиндл.

Ранее ученые заявили, что мужчины чаще умирают от рака, чем женщины. Причина, по их мнению, заключается в распространенной тенденции среди мужчин не обращать внимания на симптомы болезни и вести нездоровый образ жизни.

korrespondent.net