Телефон взорвался, поранив пользователю глаз

Во Франции парень, изучая функции телефона iPhone, пострадал от взрыва экрана устройства.

Экран iPhone взорвался прямо в руках у юноши из города Экс-ан-Прованс на юге Франции, легко ранив его в глаз. Apple отрицает возможность подобного происшествия, передают в среду французские СМИ.

Инцидент произошел, когда 18-летний француз изучал функции телефона, купленного его девушкой два месяца назад. Неожиданно аппарат начал трескаться, и юноша почувствовал, что в глаз ему попала песчинка. Как сообщает газета La Provence, это не могло быть ничто иное, как осколок стекла.

Затем из экрана вылетели другие фрагменты, размер которых не превышал 0,5 миллиметра. Владельцы телефона утверждают, что iPhone во время инцидента не падал и не нагревался.

Мать юноши позвонила в контактный центр Apple, где ее заверили, что такое невозможно. По данным производителя, клиенты говорили, что на некоторых моделях iPhone 3GS нагревается аккумулятор, однако iPhone никогда прежде не взрывались.

В настоящее время потерпевшие рассматривают возможность подать в суд на Apple.

В начале августа британское издание Times сообщило о том, что в Ливерпуле у пользователя взорвался плеер компании Apple - iPod. Устройство сначала нагрелось и зашипело. Владелец отбросил его в сторону, и плеер взорвался, оставив небольшое облако дыма. После запроса покупателя, Apple прислала ему соглашение, согласно которому гарантировала возместить стоимость устройства в обмен на обязательство сохранить происшествие в секрете.

Как сообщают западные СМИ, владельцы плееров iPod в США неоднократно получали ожоги. По данным американской Комиссии по безопасности потребительской продукции, инциденты могут быть связаны с литий-ионными (li-ion) аккумуляторными батареями, от которых работают плееры.

Напомним, ранее компания Apple предупредила пользователей, что новый iPhone 3GS может перегреваться в жару. При этом производители видят причину этого явления в погоде, а не недостатках самого гаджета.

rian.ru