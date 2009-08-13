Как избавиться от запоров?

Хронические запоры заставляют страдать не менее 15% населения. В медицине под этим термином понимают как редкие дефекации, так и большие прилагаемые больным усилия, чтобы опорожнить кишечник. Первое, что нужно сделать пациенту, это изменить свой пищевой рацион.

Чаще всего эта патология желудочно-кишечного тракта встречается у женщин, нередко появляясь при беременности, и у лиц преклонного возраста, после 65 лет. Ошибочно считать, что опрожняться кишечник должен ежедневно. Это не так. Нормальным считается в том числе и дефекация один раз в три дня. Хронические запоры возникают, как правило, при неправильной работе толстого кишечника и прямой кишки. Кроме большого неудобства для пациента, запоры как правило не имеют осложнений на здоровье человека, за исключением случаев развития геморроя или трещины заднего прохода.

- Первое, что необходимо сделать при этой хронической проблеме, ввести в свой пищевой рацион продукты , богатые клетчаткой (фрукты, овощи, зелень, черный хлеб, бобовые, злаковые). Для этого как минимум нужно съедать тарелку вареных овощей (не картошку) или тарелку салата из свежих овощей или три штуки различных свежих фруктов (лучше всего - груши, киви, сливы, черешня) в день. В этих же целях используют молочные йогурты с добавками клетчатки или нужных кишечнику микроорганизмов (бактерий бифидум, лактеобактерий) Принимайте йогурты или фрукты натощак или перед едой.

- Проследите за тем , чтобы в день вы выпивали не менее 1,5 -2 литров жидкостей, лучше воды. Иногда этого бывает достаточно, чтобы кишечник начал опорожняться нормально.

- В случае, если этого оказывается недостаточно

- существуют специальные пищевые добавки. Например очень хорошим действием обладают пшеничные отруби (перемолотые), которые можно добавлять в гарниры с 1 ст. ложки, увеличивая дозу при необходимости.

- Нужно избегать сидячего образа жизни, необходимо найти время на физические упражнения (ходьба, легкая утренняя зарядка),

- В случаев хронических запоров облегчение приносит самомассаж живота, круговыми движениями по часой стрелке (в направлении к прямой кишке) или подводный массаж.

- Нужно постараться организовать свое время так, чтобы по утрам, без спешки , спокойно побыть в туалете. Обычно кишечник быстро привыкает опорожняться в одно и тоже время.

Когда нужно обязательно обратиться к семейному доктору?

- если запоры появляются внезапно, и не поддаются лечению в течении нескольких недель,

- если запоры хронические,

- если изменился привычный ритм опорожнения кишечника,

Слабительные рекомендуется использовать только по назначению врача в случаях , когда это действительно необходимо, так как многие из них раздражают слизистую прямой кишки и ко многим - возникает привыкание.

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