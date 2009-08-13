Антидепрессанты доводят молодежь до самоубийства

Молодежь младше 25 лет, принимающая антидепрессанты, чаще кончает жизнь самоубийством, нежели люди постарше. К такому выводу пришли специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает Reuters.

Американские и европейские регуляторы начали бить тревогу по поводу антидепрессантов в 2003 году, когда выяснилось, что их употребление повышает риск суицидальных настроений у молодежи до 18 лет. В феврале 2005 года FDA официально предупредило о том, что пациенты младше 18-ти должны с осторожностью принимать эти препараты. В мае 2007-го предупреждение было распространено на молодых людей в возрасте 18–24 лет.

Многие психиатры выступили с критикой властей, заявив, что к суициду приводит депрессия, а лекарства, наоборот, помогают с ней справиться. В 2004 году количество самоубийств среди молодежи и подростков в США увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом — самый высокий показатель роста за 15 лет. В этом тоже якобы была виновата шумиха вокруг антидепрессантов.

В июньском номере журнала Archives of General Psychiatry появилась статья, в которой утверждалось, что предупреждение привело к обратному эффекту: несмотря на то что FDA говорило о детях, взрослые стали с неохотой обращаться к психиатрам, чтобы им не прописали антидепрессанты, доводящие до самоубийства. В результате депрессия стала чаще диагностироваться на позднем этапе, и вылечить ее оказывалось труднее.

В ответ аналитики FDA изучили данные 372 клинических испытаний лекарств, проведенных 8-ю фармацевтическими компаниями с участием 100 тысяч человек. Подтвердилась информация о том, что в результате приема антидепрессантов риск самоубийства у молодежи младше 25 лет резко повышается, практически не меняется в возрасте от 25 до 64 лет и снижается у тех, кому за 65.

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