Работа лишает женщин сна

Социологи из университета Цинциннати (University of Cincinnati) под руководством профессора Дэвида Моме (David Maume) выяснили, что работа оказывает сильное негативное влияние на сон женщин.

В основу исследования легли результаты телефонного опроса 583 членов профсоюза работников сферы общественного питания США в январе-апреле 2007 года. В ходе подробного опроса социологи выясняли качество сна респондентов, а также состояние дел на работе и в семье. После обработки данных с учетом всех факторов оказалось, что женщины на 27% чаще мужчин имеют расстройства сна.

После статистической обработки выяснилось, что из этих двадцати семи процентов семнадцать приходятся на проблемы, связанные с работой. По словам исследователей, проблема состоит в том, что женщина разрывается между двумя точками приложения усилий - работой и семьей. Как только женщина начинает работать в полную силу, у нее начинаются проблемы. Больше всего беспокойства вызывает необходимость сверхурочной работы - это основной фактор риска. В этом случае времени, энтузиазма и сил для семейных дел просто не остается, что сказывается на здоровье, в том числе и на сне. Еще одна обнаруженная учеными опасность - пересечение сфер деятельности: для женщин неприятности на работе сказываются в семейной жизни, а проблемы в семье отражаются на работе.

Еще одна любопытная деталь. Если супруга работает целый день, то хуже спит и ее муж. И хотя на муже расстройство сказывается не так сильно, видимо, дискомфорт все-таки создается и передается партнеру. Также для сна вредно раздельное проживание супругов из-за работы или по любым другим причинам - причем на женщинах разлука тоже сказывается сильнее.

В общем, как нетрудно убедиться, такие реалии современной жизни, как сильная загруженность женщин на работе, вахтовые работы, командировки сильно вредят людям, ведь сон - это один из важнейших процессов для организма и зеркало состояния человека. Вот только можно ли всего этого избежать - непонятно.

infox.ru