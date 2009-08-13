В столице делают трехмерное УЗИ

Ультразвуковое исследование в медицине начали применять более 40 лет назад. Новые технологии позволили врачам увидеть, что происходит в организме человека, не прибегая к помощи скальпеля. А значит, и диагностика многих болезней стала более простой и точной. Современная процедура УЗИ все больше напоминает поход в кинотеатр. Изображение на мониторе компьютера стало не просто четким, но и объемным. Совсем недавно в Киеве появился первый УЗИ-аппарат, который позволяет увидеть объемную картинку.

Помогает выявить пороки сердца и синдром Дауна

Киевские врачи, которые используют чудо-аппарат в своей работе, очень гордятся полученными результатами при УЗИ. Они уверяют, что новое оборудование позволяет им лучше рассмотреть состояние сердца, почек и других органов, а также зафиксировать развитие плода на ранних стадиях беременности.

Первое внутриутробное видео малыша

- Когда врач первый раз рассказала об этом оборудовании, то я представила огромный аппарат для УЗИ. Мне стало страшно идти на эту процедуру, - поделилась с нами впечатлениями пациентка клиники Ирина Василюк. - Но потом, когда я его увидела, все страхи прошли. Он больше похож на игровой автомат.

На УЗИ вместе с 27-летней Ириной пришел ее муж Андрей. У них через 2 месяца должен родиться ребенок, и они с нетерпением ждут его появления. А пока наслаждаются первым видео малыша, которое врачи записали им после ультразвукового сканирования.

К слову, изображение, передаваемое аппаратом, позволяет рассмотреть не только самого ребенка, но и выражение его личика. Как уверяют врачи, малыши очень часто корчат рожицы во время обследования, улыбаются или, наоборот, отворачиваются и закрывают руками личико.

kp.ua