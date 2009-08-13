Школы не готовы к учебному году

Учебные заведения Киева по состоянию на сегодняшний день к новому учебному году еще не готовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО на пресс-конференции.

«На сегодняшний день ни одна школа в Киеве к принятию детей в удовлетворительном состоянии не готова», - сказал А.ПОНОМАРЕНКО, подчеркнув, что это предварительные данные.

По его словам, санэпидемстанция обновляет сведения о подготовке школ каждые десять дней и минимум трижды в месяц проводит рейды по учебным заведениям столицы.

А.ПОНОМАРЕНКО отметил, что традиционно самые активные работы по подготовке к новому учебному году приходятся на вторую половину августа. «Даже при социализме было так: чем ближе к учебному году - работают в две-три смены и выходят на начало года готовыми», - добавил он.

На сегодняшний день, по словам А.ПОНОМАРЕНКО, санэпидемстанция выдала свыше 200 предписаний и свыше 30 постановлений о закрытии отдельных объектов в школах столицы. Речь идет о столовых, спортзалах и др.

Одна из главных проблем, которые беспокоят санитарную службу, это - ремонт, на который традиционно не хватает средств. Поэтому, по словам А.ПОНОМАРЕНКО, в ремонтные работы вовлекаются родители.

Кроме того, СЭС выдвигает претензии к состоянию мебели, освещения и другого обеспечения. Как отметил А.ПОНОМАРЕНКО, в каждой школе набор недостатков почти одинаков.

А.ПОНОМАРЕНКО сообщил, что 28 августа он будет докладывать Киевской городской государственной администрации о готовности школ к новому учебному году. К тому времени, надеется он, недостатки будут устранены и необходимые работы в средних учебных заведениях будут выполнены.