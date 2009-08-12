Инсульт удваивает риск перелома бедра

Голландские ученые из университета Утрехта заявили о том, что инсульт повышает риск перелома бедра.

Известно, что после инсульта происходит быстрая потеря костной массы.

Чтобы снизить риск опасных падений, люди не выходят на прогулки одни, покупают удобную обувь, убирают помехи на пути.

Ученые обследовали 6763 пациентов с переломами бедра и 26341 человека из контрольной группы. Риск переломов в 1,96 раза более повышался у пациентов, переживших инсульты. Для женщин он увеличивался в 2,12 раза. У людей младше 70 лет вероятность переломов была наиболее высока - возрастала 5,12 раз.

Средний возраста участников достигал 75 лет, из них 73% были женщинами, а интервал между инсультом и переломом бедра составлял 2,2 года.

medstream.ru