Винницкий облсовет выделил 2,6 млн грн на медучреждения

Винницкий областной совет выделил 2,633 млн. грн. на капитальный ремонт и реконструкцию в этом году учреждений здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель главы Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что эти средства выделены за счет перевыполнения поступлений в бюджет области за первое полугодие 2009 года.

В частности, облсовет выделил на капитальный ремонт отделение патологии беременных Винницкой областной клинической больницы им. Пирогова 0,15 млн. грн., на капремонт торакального отделения и хозблока Винницкой областной клинической детской больницы - 0,4 млн. грн., на капремонт отделений Винницкого областного специализированного диспансера радиационной защиты населения - 0,3 млн. грн., на капремонт отделений и бактериологической лаборатории Винницкой областной психоневрологической больницы им. академика Ющенко - 0,303 млн. грн., на капремонт кровли Винницкого медицинского колледжа им. академика Заболотного - 0,15 млн. грн.

Кроме того, облсовет выделил 0,4 млн. грн. на реконструкцию хирургического корпуса Винницкого областного клинического онкологического диспансера, 0,15 млн. грн. - на завершение капремонта поликлиники Винницкого областного эндокринологического диспансера, 0,3 млн. грн. - на завершение реконструкции ванного отделения Хмельницкой областной физиотерапевтической больницы, 0,2 млн. грн. - на капремонт Винницкого областного детского дома для детей с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики.