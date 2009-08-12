В Донецкой области молния попала в бензовоз: водитель погиб

В 17:05 11 августа в Донецкой области вблизи поселка Володарское, на 23-м километре автодороги Кременовка - Ялта, во время грозы молния попала в бензовоз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, это привело к возгоранию транспортного средства и гибели водителя. В 18:33 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 12 и травмированы 138 человек.