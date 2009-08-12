В Житомирской области отравился 21 человек

На протяжении 10-11 августа с признаками пищевого отравления в Житомирской области в Попильнянскую центральную райбольницу было госпитализировано 15 человек, в том числе 3 детей, а в медзаведения Киева – 6 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, все потерпевшие 8 августа на поминальном обеде в селе Ставище Попильнянского района употребляли пищу домашнего приготовления. Всего на поминках было около 100 человек. По состоянию на 7 часов 12 августа эти пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами СЄС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Житомирской области.