Онкобольным продают лекарство-убийцу

Врачи подозревают, что в Москву поступила поддельная партия лекарств, которые назначают раковым больным в качестве обезболивающего и успокоительного средства.

Столичные медики бьют тревогу: за двое суток 38 человек получили передозировку психотропного препарата коаксил, одну пострадавшую спасти не удалось.

Судя по цифрам, медики не исключают, что в Москву завезена поддельная партия лекарственного препарата, который назначается онкологическим больным в качестве мощного обезболивающего и антидепрессанта. Специалисты уверены, что в ближайшие дни печальная статистика продолжится.

- За последние двое суток коаксилом отравились 38 человек, из них половина пострадавших доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, - говорят врачи Московской «скорой помощи» имени Пучкова. - По всей видимости, все они употребляли «паленое» лекарство.

Столичные врачи крайне обеспокоены происходящим.

- Если такую таблетку выпьет человек с раковым заболеванием, то его спасти очень тяжело, - продолжают доктора. - Последствия отравления очень тяжелые: резкое падение давления, учащение пульса, остановка дыхания.

Отравление

- Судя по симптомам отравления, пострадавшие употребляли именно некачественный препарат, - говорит врач «скорой помощи». - С момента отравления до приезда «неотложки» проходило не больше пятнадцати минут, но пациент уже находился в крайне тяжелом состоянии.

Из 38 отравившихся лекарством одну женщину спасти не удалось. Погибшей было всего 32 года. Со слов хозяина квартиры на Люблинской улицы, где произошла беда, женщина потеряла сознание практически сразу как внутривенно ввела лекарство. Медики оказались бессильны. Смерть женщины наступила практически мгновенно.

donbass.ua