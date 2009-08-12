Чем полезен квас

Помимо великолепного вкуса, квас обладает широким спектром полезных и целебных свойств, он один из самых питательных и здоровых напитков среди всех существующих на сегодняшний день. Квас - народное средство от авитаминоза, так как в состав кваса входит множество необходимых микроэлементов и витаминов, а именно: молочная кислота, витамины группы В, кальций, магний, фосфор, а также аминокислоты (в том числе и незаменимых).

Благодаря полезным свойствам, квас регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению вредных болезнетворных микробов, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Свои полезные и целебные свойства квас приобретает в процессе брожения.

Микроорганизмы, поселяющиеся в квасе в период брожения, нормализуют пищеварение, а также лечат дисбактериоз. Витамины, которые вырабатывают эти бактерии, усиливают иммунитет. Квас полезно пить перед едой страдающим гастритом с пониженной кислотностью, сердечникам, гипертоникам, людям с ослабленной нервной системой и тем, кто просто хочет поднять настроение. Действие кислот, входящими в состав кваса, способны разлагать и выводить мертвые, больные клетки.

Квас очень полезен, он укрепляет зубную эмаль, залечивает язвы и даже способствует похудению. Квас необходимо употреблять как можно чаще, так как квас, являясь диетическим и профилактическим напитком, снижает усталость и повышает работоспособность.

Хлебный квас полезен людям, страдающим сердечными заболеваниями: квас способствует очищению сосудов. Выпитый натощак, квас стимулирует выработку желудочного сока. Квас богат витамином В, он очень полезен тем, у кого проблемы с глазами, печенью и мозговым кровообращением. Еще квас укрепляет сердце и обладает стимулирующим потенцию действием.

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