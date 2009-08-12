Для сохранения фигуры женщине лучше кушать с мужчиной

Обедая или ужиная с мужчиной, женщина выбирает блюда с меньшим количеством калорий, обнаружили специалисты Университета МакМастер.

По мнению психолога Мередит Янг, вкусовые предпочтения в еде зависят от пола участников компании. Наблюдая за студентами в кафетериях трёх крупных университетов с большим выбором блюд, диетологи установили, что девушки, которые обедали в мужской компании, заказывали менее калорийные продукты, нежели когда они находились за столом только со своими подругами. Более того, когда девушки обедали в смешанной компании, их выбор в еде тоже отличался нижними отметками по калорийности. При этом в исключительно женских компаниях питание было значительно выше по содержанию калорий.

Как говорит доктор Янг, потребление пищи – это социальная деятельность. Зная, что в компании будут присутствовать молодые люди, девушки всегда выбирали низкокалорийные и лёгкие блюда. Иными словами, девушки руководствуются распространёнными известными стереотипами и выбирают маленькие порции со здоровыми продуктами, чтобы привлечь внимание противоположного пола и выглядеть более женственными и привлекательными в их глазах. Канадские эксперты не могут дать ответ на вопрос, происходит такой выбор сознательно или бессознательно. Что касается мужчин, то не было найдено связи между выбором еды и полом товарищей в компании.

ami-tass.ru