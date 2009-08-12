Почему часто расчесываться вредно?

В ходе исследования израильский дерматолог пришел к выводу, что слишком частое расчесывание, особенно в парикмахерских, приводит к потере волос. Об этом пишет в понедельник газета "Гаарец".

В ходе эксперимента, продолжавшегося более месяца, 14 женщин внимательно подсчитывали количество выпавших за день волос, а также сколько раз в день они обычно причесываются.

В итоге было установлено: чем больше чесать волосы, тем больше их потеряешь.

"Женщины, которые причесывались дважды в день, потеряла в три раза больше волос, чем те, которые причесывались один раз", - отмечает руководитель исследования, Александр Кирдман из Еврейского университета в Иерусалиме.

"Я был удивлен результатами, так как в медицинских кругах бытовало мнение, что гребень улучшает кровообращение и уменьшает выпадение волос", - говорит Кирдман, результаты исследования которого были недавно опубликованы в журнале "Дерматологическое лечение".

newsland.ru