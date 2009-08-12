Лук поможет одолеть аллергию

При очередном проявлении аллергии не спешите хвататься за таблетки. Попробуйте народную медицину.

Конечно, рискнуть воздержаться от предписаний врача можно, только если речь идет не о тяжелой аллергической реакции, угрожающей вашей жизни. Рассмотрим вариант легкой аллергии, например, на домашних животных или какую-либо пищу.

В этом случае большую помощь организму может оказать экстракт из садового лука. Кстати, у этого народного рецепта имеется серьезное научное обоснование - опыты ученых доказали, что лук подавляет отеки, вызванные излишним скоплением жидкости в тканях, которые в свою очередь являются реакцией на караген. Это приправа, часто используемая в качестве загустителя в молочных и соевых продуктах.

Антиаллергенные свойства лука скорее всего объясняются его антивоспалительным эффектом. Лук - прекрасный антиоксидант, как заверяют ученые.

История использования лука в медицинских целях насчитывает не одно тысячелетие. С его помощью в аюрведе (традиционной системе индийской медицины) лечили отеки, а также жар, лихорадку и бронхиты. В традиционной китайской медицине луком лечат различные бронхиальные заболевания и симптомы простуды.

Аллергическая реакция на еду не обязательно проявляется в виде отеков. Она может привести к таким проблемам для здоровья, как экзема и черные круги под глазами. И в этом случае нам на помощь придет лук!

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