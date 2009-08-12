В Первомайске СЕС закрыла пляж

В городе Первомайске Николаевской области санэпидемстанция закрыла городской пляж из-за загрязнения воды в реке Южный Буг.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заведующая отделом коммунальной гигиены Николаевской областной санитарно-эпидемиологической станции Лилия САГАНЕВИЧ, постановление о временном приостановлении эксплуатации городского пляжа подписал главный государственный санитарный врач г. Первомайска и Первомайского района Михаил КОВАЛЬЧУК, поскольку обнаружено загрязнение воды лактозаположительной кишечной палочкой, в 5 раз превышающее действующие гигиенические нормативы.

По словам Л.САГАНЕВИЧ, «данный уровень загрязнения не является заразной дозой, однако купаться в такой воде не рекомендуется, поскольку в зависимости от состояния иммунитета каждого конкретного человека возможно заболевание кишечными инфекциями и кожными заболеваниями».

Она сообщила, что вероятными причинами повышения уровня загрязнения стали загрязненная вода из верховья реки, расположенного в Кировоградской области, и высокая температура воды из-за жаркой погоды.

Сотрудники СЭС продолжают контролировать санитарное состояние пляжной зоны Первомайска.

В то же время, как утверждает Л.САГАНЕВИЧ, на остальных 10 узаконенных пляжах Николаевской области, в том числе, двух пляжах в Николаеве - «Стрелка» и «Прибой», где состояние воды контролируется санитарно-эпидемиологической службой, показатели качества воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Качество морской воды в курортной зоне Николаевской области в районе Очакова, сел Коблево и Рыбаковка также соответствует нормам, сообщила санэпидемиолог.