Чем опасны суши?

Множество морских организмов заражено бактериями, которые провоцируют заболевания острыми кишечными инфекциями и язвой желудка. Поэтому микробиологи говорят о том, что есть морепродукты необходимо только после тепловой обработки.

Что касается японцев, для которых суши, роллы и сашими являются национальным блюдом, то они едят полусырую рыбу на протяжении многих веков. Иммунитет к возбудителям кишечных заболеваний выработан у них на генетическом уровне.

Как правило, сырая рыба заражена паразитом Anisakis. Он не развивается в человеческом организме, но его личинки, попав в желудок, могут привести к серьезным заболеваниям. Об этом говорили участники 72-го съезда Американской коллегии гастроэнтерологов. Дело осложняется тем, что диагностировать и лечить подобные заболевания крайне трудно.

obozrevatel.com