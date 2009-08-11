Больше интима, овощей и фруктов, посещений церкви и физических нагрузок. Меньше телевизора, стрессов и обид, алкоголя и курения. Таков, по результатам последних исследований, современный рецепт долголетия, пишет издание Корреспондент.

Июльский номер авторитетного научного журнала American Journal of Medicine принес читателям свежайшие рекомендации американских исследователей в области долголетия: нужно отказаться от курения, каждый день есть свежие фрукты и овощи, поддерживать оптимальный вес и посвящать как минимум 2,5 часа каждую неделю физическим нагрузкам. "Это четыре колонны, на которых держится здоровый образ жизни", - утверждают эксперты издания.

Они приводят результаты исследования, в котором принимали участие более 15 тыс. американцев в возрасте от 45 до 64 лет. Изучив их истории болезней, ученые составили список наиболее частых злоупотреблений, которые, по их мнению, ведут к сокращению продолжительности жизни.

Курение - враг долголетия №1, заключают авторы, отмечая, что в США, где давно и активно ведется антитабачная пропаганда, по-прежнему курит не менее 20% населения. Проблемой №2 является лишний вес. Несмотря на то, что пропаганда активного образа жизни по масштабам не уступает борьбе с курением, только за последние два года число людей с избыточным весом выросло в 23 штатах Америки.

Следующее место в печальном рейтинге привычек, приверженность которым не способствует долголетию, занимают стрессы. На поиски средств борьбы с ним и прочими душевными терзаниями, сокращающими жизнь, брошены усилия сотен исследователей со всего мира. Умение прощать обиды - лучший способ обрести душевный покой, считает Нил Краузе из университета Мичигана. Он посвятил много лет исследованию вопроса о том, почему верующие живут дольше атеистов, и пришел к выводу, что все дело в умении прощать.

Есть и другой способ уберечь душевное равновесие. Отдельным пунктом в исследованиях долголетия в последние годы все чаще становится секс, который, судя по всему, и вправду продлевает жизнь. Во время занятий сексом в организме выделяются гормоны, подавляющие чувство одиночества и разные стрессы. Оставаться сексуально активным - значит сохранять психологическую устойчивость, заключают ученые.

Но этим позитивное влияние секса на продолжительность жизни не ограничивается. По некоторым данным, частые оргазмы - около 100 в год - продлевают жизнь в среднем на пять-восемь лет. Согласно недавнему исследованию британских ученых из Бристольского университета, у мужчин, которые испытывают оргазм так часто, риск преждевременной смерти на 50% меньше, чем у тех, кто занимается сексом нерегулярно или не столь эффективно. Наибольший благоприятный эффект оргазм оказывает на работу сердечно-сосудистой системы, подчеркивают ученые.

Эксперты American Journal of Medicine дополняют свой список препятствий на пути к долголетию крайне вредной привычкой регулярно смотреть телевизор, которой подвержены сотни миллионов людей во всем мире. Два-три часа - столько времени проводит перед голубым экраном среднестатистический любитель шоу и сериалов, отмечают ученые, подчеркивая, что это бесцельное пассивное времяпровождение.

likar.info