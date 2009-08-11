Американские ученые вылечили рак, используя "нанопчел"

Американским ученым удалось вылечить рак у мышей наночастицами с пчелиным ядом, сообщает The Times. Исследование было проведено группой специалистов Университета Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University in St Louis), штат Миссури, которую возглавил профессор Сэмюэль Уиклайн (Samuel Wickline).

Для лечения рака ученые создали из перфторуглерода круглые частицы размером около четырех нанометров, которые содержали основной компонент пчелиного яда - аминокислотный полимер мелиттин. Исследователям удалось добиться того, что наночастицы с мелиттином атаковали только раковые клетки, а также их предшественниц, не затрагивая здоровые клеток.

Специалисты из Сент-Луиса опробовали новую методику лечения онкологических заболеваний на двух группах мышей. Животные из первой группы страдали меланомой, у другой половины грызунов развился рак молочных желез. После 4-5 инъекций наночастиц опухоли молочных желез у мышей уменьшились в размере на 25 процентов, по сравнению с не получавшими лечение животными. Для грызунов с меланомой методика оказалось гораздо более эффективной - опухоли сократились в размере на 88 процентов.

По словам авторов исследования, которое опубликовано в Journal of Clinical Investigation, применение пчелиного яда имеет ряд преимуществ перед традиционными методами лечения онкологических заболеваний. Так, по сравнению с химиотерапией, использование наночастиц с мелиттином является более высокоточным и эффективным методом, а также вызывает меньше побочных эффектов.

simf.biz